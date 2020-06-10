حرصت الفنانة ” أحلام ” على توجيه رسالة دعم إلى الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” خاصة بعد ما تردد في الآونة الأخيرة عن وجود خلافات بينها وبين زوجها الفنان ” حسام حبيب ” .

وأعادت أحلام نشر التغريدة التي نشرتها شيرين مؤخرا وظهرت في صورة وهي تحتضن حسام حبيب وكتبت في تعليقها عليها : ” زي ما انتوا شايفين ما بنبطلش خناق ” .

وكتبت أحلام في تعليقها على تلك التغريدة عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : ” تستحقي الحب ” .

وردت شيرين على رسالة أحلام معربة عن تقديرها لها وقالت : ” أنتي تستحقي الاحترام والصداقة لإنك وفية وأخت لكل صحابك وحبايبك ” .