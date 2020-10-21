خرجت المطربة المصرية ” بوسي ” بتصريحات صحفية لها في التعليق الأول لها على ما قاله والدها في الآونة الأخيرة عنها بإهمالها له وتجاهلها مرضه وعدم مساعدته .

وهو الأمر الذي نفته بوسي مؤكدة إنها لم تتأخر عن والدها في أي شئ ودائما تقدم له المساعدة .

فقالت : ” أنا مش مصدقة اللى بيحصل خاصة أنى لم أقصر لحظة واحدة في تقديم المساعدة والعون لوالدى .. وكل طلباته مجابة على قدر ما استطيع وأكثر وأرسلت له مبلغا من المال قبل حديثه لوسائل الإعلام بيومين ” .

وأشارت إلى أنها تتعرض لحملة تشويه لصورتها أمام الجمهور وهدفها النيل منها ومن تاريخها الفنى ونجوميتها دون وجه حق .. وأن الجمهور يتعاطف مع طرف دون النظر إلى الطرف الآخر ومعرفة الحقيقة .

وأضافت بوسي : ” مررت بظروف صعبة كادت تهتك أي بني آدم ومررت بأزمة طاحنة ولم أجد أبى معى لكنى حريصة كل الحرص على صلة الرحم رغم الجفا الذي رأيته منه ” .