علقت الاعلامية السعودية لجين عمران على مصالحة الفنانة السورية اصالة وصديقتها الفنانة الاماراتية احلام بعد فترة من الخصام على خلفية تبادل التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت لجين عمران عبر حسابها على تويتر: “الله يسعدكم و يحميكم و يبعد عنكم الحساد.. أنا بعرفكم إنتو الثنتين عن قرب من سنييييين.. و بعرف طيبتكم و حقيقة معدنكم.. و بفرح لفرحكم لأنكم أصيلين” .

وتابعت لجين عمران: “أمانة لا عاد تدخلوا الغريب و الحاسد بينكم.. و خلوا بالكم.. بحبكم في كل حالاتكم.. لأني بإختصار بعرفكم عن قرب”.

الله يسعدكم و يحميكم و يبعد عنكم الحساد

أنا بعرفكم إنتو الثنتين عن قرب من سنييييين

و بعرف طيبتكم و حقيقة معدنكم

و بفرح لفرحكم لأنكم أصيلين

أمانة لا عاد تدخلوا الغريب و الحاسد بينكم

و خلوا بالكم@AhlamAlShamsi@AssalaOfficial

بحبكم في كل حالاتكم

لأني بإختصار بعرفكم عن قرب https://t.co/EEPyeN3aoB — لجين_عمران (@Lojain_omran) November 14, 2020

يذكر ان مصالحة اصالة واحلام حدثت بعد تغريدة لفاهد قال فيها: “الحين ابي افهم شي كلكم مستغربين اني احب اصاله؟ عشان يكون في علمكم يعني ان امي تسمع ل اصاله اكثر مني” لتعلق اصالة بعدها ومن ثم احلام.

فاهد ابن احلام يصنع المستحيل ويصالح والدته مع اصالة.. تعرف على التفاصيل! تمكن فاهد ابن الفنانة الاماراتية احلام من صنع ما كان يبدو انه مستحيلا في الفترة الماضية حيث تمكن من مصالحة والدته على الفنانة السورية اصالة. فقد تصالحت كل من أحلام وأصالة بعد خلافات وقعت بينهما العام الماضي،على خلفية تبادل التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عادا للرد على تغريدات بعضهما بكل ود وحب، وعبر كل […]