تنتشر حالياً بشكل لافت ظاهرة مشاركة الفنانين في الأعمال الترويجية لبعض المنتجات، وخصوصاً لشركات الاتصالات. وفي هذا السياق، ما زال الإعلان الذي شاركت فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى جانب الفنان المصري أمير كرارة يُحدث ضجة في أوساط المتابعين.

وأخيراً تناقل المتابعون مقطع فيديو تم تصويره أثناء قيام نانسي بالتدريبات اللازمة للظهور في العمل، وبدت فيه وهي تتعلّم كيفية أداء بعض الحركات. ولفتت أنظار عدد كبير من الناشطين بعفويتها.

ويُشار إلى أن الإعلان حقق نجاحاً كبيراً ونال إعجاب المشاهدين والمتابعين بعد عرضه، وسلّط الأضواء على عفوية النجمة اللبنانية والممثل المصري.

ويُذكر أن اسميهما تصدّرا قائمة البحث في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك حرصت نانسي على لفت الأنظار من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيها وهي تقف على كرسي لكي تبدو أكثر طولاً من كرارة. وأرفقت الصورة بتعليق طريف جاء فيه: “بذمتكم، مين أطول؟”، ليردّ عليها الممثل ممازحاً: “عندي الصورة اللي فيها الكرسي كله”.



