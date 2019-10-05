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بعد صورتها مع الامير تميم.. علا الفارس مع الشيخة موزة: “من أهم الرائدات و الملهمات”

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علا الفارس والشيخة موزة

علا الفارس والشيخة موزة

نشرت الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها مع الشيخة موزة بنت ناصر والدة امير قطر.

وعلقت علا الفارس على الصورة قائلة: “الشيخة موزا واحده من أهم الرائدات و الملهمات …ممن اعتز بهن في عالمنا العربي ” موضحة ان الصورة التقطت في استاد خليفة الدولي.

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الشيخة موزا واحده من أهم الرائدات و الملهمات …ممن اعتز بهن في عالمنا العربي .. #ستاد_خليفة_الدولي #بطولة_العالم_لألعاب_القوى @mozabintnasser

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ويبدو ان علا الفارس تعرضت لهجوم لاذع بعد نشر هذه الصورة ما اضطرها الى ايقاف خاصية التعليق.

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مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني – و اللاعب ديفيد بيكهام في ملعب حديقة الأمراء باريس @tamim @davidbeckham

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يذكر ان علا الفارس كانت قد نشرت في وقت سابق صورة تجمعها بامير قطر تميم بن حمد آل ثاني، واللاعب الانجليزي ديفيد بيكهام.

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