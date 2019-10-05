بعد صورتها مع الامير تميم.. علا الفارس مع الشيخة موزة: “من أهم الرائدات و الملهمات”

نشرت الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها مع الشيخة موزة بنت ناصر والدة امير قطر.
وعلقت علا الفارس على الصورة قائلة: “الشيخة موزا واحده من أهم الرائدات و الملهمات …ممن اعتز بهن في عالمنا العربي ” موضحة ان الصورة التقطت في استاد خليفة الدولي.
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الشيخة موزا واحده من أهم الرائدات و الملهمات …ممن اعتز بهن في عالمنا العربي .. #ستاد_خليفة_الدولي #بطولة_العالم_لألعاب_القوى @mozabintnasser
ويبدو ان علا الفارس تعرضت لهجوم لاذع بعد نشر هذه الصورة ما اضطرها الى ايقاف خاصية التعليق.
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مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني – و اللاعب ديفيد بيكهام في ملعب حديقة الأمراء باريس @tamim @davidbeckham
يذكر ان علا الفارس كانت قد نشرت في وقت سابق صورة تجمعها بامير قطر تميم بن حمد آل ثاني، واللاعب الانجليزي ديفيد بيكهام.