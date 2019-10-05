بعد صورتها مع الامير تميم.. علا الفارس مع الشيخة موزة: “من أهم الرائدات و الملهمات”

نشرت الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها مع الشيخة موزة بنت ناصر والدة امير قطر.

وعلقت علا الفارس على الصورة قائلة: “الشيخة موزا واحده من أهم الرائدات و الملهمات …ممن اعتز بهن في عالمنا العربي ” موضحة ان الصورة التقطت في استاد خليفة الدولي.

ويبدو ان علا الفارس تعرضت لهجوم لاذع بعد نشر هذه الصورة ما اضطرها الى ايقاف خاصية التعليق.

يذكر ان علا الفارس كانت قد نشرت في وقت سابق صورة تجمعها بامير قطر تميم بن حمد آل ثاني، واللاعب الانجليزي ديفيد بيكهام.