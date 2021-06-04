فاجأت الفنانة التونسية ايمان العميري متابعيها على حسابها على انستغرام بظهروها بالحجاب بعد عدد من الاطلالات الجريئة.

فقد نشرت ايمان العميري صورة لها بالحجاب وعلقت عليها كاتبة: “فقط للتغيير.. استرح وفكر بايجابية”.

وكانت ايمان العميري قد نشرت قبل ذلك عدد من الاطلالات الجريئة والتي ظهرت في بعضها بروب الحمام وبالمايوه.

وكانت إيمان العميري قد أعربت مؤخرا عن سعادتها بعد دخولها عالم هوليوود من بوابة فيلم “Hollywood Laundromat” للمخرج Michael baumgarten.وأشارت العميري إلى أن حلمها منذ الطفولة كان الوصول إلى عالم هوليوود، الذي يحلم به جميع النجوم حول العالم، مشيرة إلى أن التجربة ستفتح لها آفاقا أبعد في مجال التمثيل.