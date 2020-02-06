بعد صورها في الحرم المكي .. ريم البارودي ترد بقوة على انتقادات المتابعين

نشرت الفنانة المصرية ” ريم البارودي ” منذ أيام عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور ومقطع فيديو لها من أمام الكعبة المشرفة أثناء تأديتها لمناسك العمرة .

وتفاعل المتابعون على مقطع الفيديو والصور بشكل كبير .. إلا أن ريم البارودي تعرضت إلى جانب من الانتقادات والهجوم عليها من البعض والذين اتهموها بالمتاجرة بالدين .

فكتب أحد المتابعين : ” بلاش أوفر .. صلي وإنتي ساكتة .. بلاش متاجرة بالدين ” .. لترد ريم عليه قائلة : ” بس يا أهبل يا عبيط .. روح شوف نفسك وصورك ياللي عمرك ما تحس ولا تفهم ولا تزور بيت الله أبدا ” .

وتواصل الهجوم فجاء تعليق أيضا : ” طب ما انتي بترجعي وتلبسي عريان .. يبقى إيه لزمة العمرة ” .. وردت ريم : ” انت مالك خليك في نفسك هو انت اللي ربنا هيحاسبك يا مريض .. وبعدين هعملك بلوك زيك زي المرضى التانيين ” .