بعد صورها في الحرم المكي .. ريم البارودي ترد بقوة على انتقادات المتابعين

نشرت الفنانة المصرية ” ريم البارودي ” منذ أيام عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور ومقطع فيديو لها من أمام الكعبة المشرفة أثناء تأديتها لمناسك العمرة .
وتفاعل المتابعون على مقطع الفيديو والصور بشكل كبير .. إلا أن ريم البارودي تعرضت إلى جانب من الانتقادات والهجوم عليها من البعض والذين اتهموها بالمتاجرة بالدين .
فكتب أحد المتابعين : ” بلاش أوفر .. صلي وإنتي ساكتة .. بلاش متاجرة بالدين ” .. لترد ريم عليه قائلة : ” بس يا أهبل يا عبيط .. روح شوف نفسك وصورك ياللي عمرك ما تحس ولا تفهم ولا تزور بيت الله أبدا ” .
وتواصل الهجوم فجاء تعليق أيضا : ” طب ما انتي بترجعي وتلبسي عريان .. يبقى إيه لزمة العمرة ” .. وردت ريم : ” انت مالك خليك في نفسك هو انت اللي ربنا هيحاسبك يا مريض .. وبعدين هعملك بلوك زيك زي المرضى التانيين ” .
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