بعد طرح أغنية “كرهنى”.. إليسا: مبسوطة إنكوا حبيتوها

طرحت الفنانة اليسا أغنية “كرهني” من ألبومها الجديد، وقوبلت الأغنية بردود فعل واسعة وعبر محبوها عن إعجابهم الشديد بها
وكتبت إليسا تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: ” مش عم بستوعب شو عم بيصير ومبسوطة قد الدنيا إنو هلقد حبيتو كرهني الاغنية بتعنيلي كتير وما بتتخيلو فرحتي انو وصلتكن بها السرعة”
أغنية #كرهني لاليسا عمل كامل متكامل كلاماً لحناً توزيعاً .. واكيد احساس أليسا ترفع له القبعة .. الف مبروك ضربة معلّم.. @elissakh @JeanNakhoul @FadelSuliman
— Naji Osta (@OstaNaji) July 16, 2018
المصدر: youm7.com
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