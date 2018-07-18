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بعد طرح أغنية “كرهنى”.. إليسا: مبسوطة إنكوا حبيتوها

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elissa ii

بعد طرح أغنية "كرهنى".. إليسا: مبسوطة إنكوا حبيتوها

طرحت الفنانة اليسا أغنية “كرهني”  من ألبومها الجديد،  وقوبلت الأغنية بردود فعل واسعة وعبر محبوها عن إعجابهم الشديد بها

وكتبت إليسا تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: ” مش عم بستوعب شو عم بيصير ومبسوطة قد الدنيا إنو هلقد حبيتو كرهني الاغنية بتعنيلي كتير وما بتتخيلو فرحتي انو وصلتكن بها السرعة”

المصدر: youm7.com

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