بعد طرح أغنية “كرهنى”.. إليسا: مبسوطة إنكوا حبيتوها

طرحت الفنانة اليسا أغنية “كرهني” من ألبومها الجديد، وقوبلت الأغنية بردود فعل واسعة وعبر محبوها عن إعجابهم الشديد بها

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وكتبت إليسا تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: ” مش عم بستوعب شو عم بيصير ومبسوطة قد الدنيا إنو هلقد حبيتو كرهني الاغنية بتعنيلي كتير وما بتتخيلو فرحتي انو وصلتكن بها السرعة”

المصدر: youm7.com

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