بعد حوالي السنة والنصف على إعلان طلاقها من زوجها رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الأسبق أحمد مجاهد، فاجأت الفنانة المصرية ​مروة ناجي​ الجمهور بإعلان زواجها سراً للمرة الثانية.

وجاء ذلك من خلال نشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور التي تجمعها بزوجها الذي يدعى محمد البتران، إحتفالاً بعيد ميلاده، وعلّقت بالقول:”كل سنة وأنت دايما طيب يا أحن وأجدع زوج فى الدنيا، بحبك أوووووووووووووى، وربنا يخليك ليه ولا يحرمنى منك أبدااااا يا ضهرى وسندى يا أغلى هدية جاتلى من ربنا”.







