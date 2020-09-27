شاركت الفنانة الأكثر إثارة للجدل “سمية الخشاب”، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، ظهر ت فيها بإطلالة جديدة باللون الأحمر، ما دفع الجميع لتوقع الكشف عن قصة حب جديدة في حياتها،

ولكن في الحقيقة بدأت سمية الخشاب حملة لـ “حب الذات” مع دعوة لأن يصبح كل يوم في حياة المرء بمثابة “عيد حب”.سمية نشرت جلسة التصوير الجديدة تلك عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “حب نفسك، واجعل من كل يوم عيدًا للحب”، وتفاعل المتابعين معها وتداولتها حسابات معنيّة بأخبار المشاهير والفنانين.

يذكر أن سمية خضعت لأغرب جلسة تصوير في صيف 2020، حيث ظهرت وكأنها في حوض سباحة، وغارقة في عدد كبير من حلقات البرتقال، ولكنها وضعت تعليقا عميقا يبرر هذا التنسيق غير المعتاد لجلسات التصوير، خاصة وإنها لم تنشر سابقا أية صورة لها من داخل حوض السباحة أو بملابس السباحة.

في سياقٍ آخر، خرجت شائعة عن زواج الفنانة سمية الخشاب سراً، وذلك بعد ظهورها بدبلة في إحدى الصور، إلا أنها نفت ارتباطهما رسمياً هذه الفترة، مشيرة إلى أنها ترتدي الدبلة كخاتم، هذه ليست المرة الأولى التي تخرج شائعة تخص زواج سمية الخشاب، فبعد طلاقها من الفنان أحمد سعد تردد أنها تزوجت في المغرب، إلا أنه تم نفي الأمر بالإشارة إلى أنها تتواجد هناك من أجل تكريمها في فعاليات مهرجان سينما الشاطئ في الهرهورة.

وعلي الصعيد الفنى، كانت آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الكليب الغنائى الخاص بأغنيتها “عربيّة أنا” الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب “يا مسكين”، الأغنية من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعرى