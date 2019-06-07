بعد طلاقه.. وائل كفوري ينشر صورة بحوض السباحة في دبي

بعد انتشار خبر انفصال الفنان وائل كفوري عن زوجته رسمياً صباح اليوم الجمعة، نشر كفوري صورة وهو يمارس السباحة في أحد فنادق دبي، وعلّق عليها قائلاً: استمتع بصيف دبي، قبل الحفل. قبلاتي لجميع المعجبين، اتمنى لكم صيفاً سعيداً.



وأعادت الاعلامية نشر صورة كفوري عبر حسابها على “تويتر”، وكتبت: “الحياة بتلبقلَك. استمتع بوقتك”، وأرفقت التعليق برمز قلب.