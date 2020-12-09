أثارت الناشطة السعودية، فوز العتيبي، الجدل بصورة جريئة نشرتها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بالبكيني على شاطىء البحر بين مجموعة من الخنازير البرية.

وقد أثارت الصورة استفزاز قسم كبير من المتابعين والناشطين السعوديين الذين وصفوا الصورة بـالجريئة والفاضجة، موجهين لها كلمات قاسية.

غير ان فوز العتيبي لم تتردد في الدفاع عن نفسها ومهاجمة منتقديها ووصفهم بـ “المرضى النفسيين” حيث كتبت في تغريدة: “مرضى نفسياً كل هالسب عشاني بس نزلت صوره عاديه بسنابي وانا اشوف المشاهدات طارت فجأة وكلهم مصورين الشاشة عشان بس يسبون”.

مرضى نفسياً كل هالسب عشاني بس نزلت صوره عاديه بسنابي وانا اشوف المشاهدات طارت فجأة وكلهم مصورين الشاشة عشان بس يسبون https://t.co/qZUct5m7HH — فوز العتيبي (@zooztox) December 8, 2020

غير أن آخرون شككوا في الصورة وقالوا انها تعود للمثلة التركية بيررن سات وليست لفوز العتيبي، ولكنها قامت بنشرها نظرًا للشبه الكبير بينهما، متعمدة إثارة الجدل بشكل أو بآخر فقد كتبت احدى متابعاتها: “أولاً نزلي صورتك مو صوره ممثله تركيه ثانياً انتي عارفه كيف الناس راح تتجاوب خبز خبزتيه، يالرفلا اكليه”.

أولاً نزلي صورتك مو صوره ممثله تركيه ثانياً انتي عارفه كيف الناس راح تتجاوب خبز خبزتيه، يالرفلا اكليه — Malak (@Malak_sweetie1) December 8, 2020

اصلا من اول ماشفتها عرفت انها بيرين بس ذولي مدري كيف وضعهم هههههههههههههههه — مون (@3WhXrrQV7zHpvrD) December 8, 2020

وكانت الناشطة السعودية فوز العتيبي، قد أثارت الجدل مؤخرًا، بعد نشرها لأول صورة تجمعها بزوجها، حيث أظهرت الصورة وجه زوجها، بعد أن كان قد طلب منها عدم الظهور في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت العتيبي عبر حسابها في تويتر : “اول صوره انشرها تجمعني مع زوجي عشان اسكت الناس اللي تقول اخذك تسلية ومايبي يصورمعك كل التنمر اللي يجي عشاننا بس سعوديين ‏مقهورين ان المرأة السعودية صارت مصدر فخر وماعاد الرجل السعودي يخجل من وجه زوجته”.