استضاف برنامج معكم منى الشاذلي فريق عمل مسلسل وبينا ميعاد أول أمس الخميس، وعلى رأسهم النجمة شيرين رضا.

وحضرت الفنانة شيرين رضا الاستديو بالعكاز وكشفت عن اصابتها قائلة:«أصيبت بشرخ في الأنكل وهو مؤلم شوية».

سر دخول شيرين رضا بعكاز في برنامج «معكم»

وتابعت:«هاني كمال المخرج والمؤلف كنا بنفكر هيحصل إيه في نادية فقلت له :«اكسرها، دي هتقعد في البيت لما تنكسر رجلها، فلما ده حصل في الحقيقة، قال لي توقعتيها وحصلت».

شيرين رضا تتحدث عن شخصيتها في “وبينا ميعاد”

علقت الفنانة شيرين رضا، على دورها في مسلسل “وبينا معاد 2″، مؤكدة أن الشخصية تختلف تماما عن شخصيتها الحقيقية، بينما قال الفنان صبري فواز: “حسن أطيب مني بكتير”.

ضافت شيرين رضا، في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج “معكم منى الشاذلي” الذي يذاع عبر قناة ON: “أنا مش مجنونة زي نادية، وأنا كنت متمردة وأنا صغيرة”.

في حين، قال الفنان صبري فواز: “أنا طول الوقت بمشي عكس الاتجاه، وأنا في صغري كان كل اهتماماتي أدور على كتب وأتفرج على أفلام، عكس الناس كلها، حتى في شغلي بلعب في حتة لوحدي”.

وعن الفرق بينه وبين شخصية حسن في مسلسل “وبينا معاد”،، قال صبري فواز: “أنا كأب فيه تشابه بينا أنا وحسن، لكن حسن باله أطول شوية وأنا اتعلمت منه طولة البال”.

صبري فواز يكشف عن سر رفضه «وبينا ميعاد2» في البداية

وكان قد كشف الفنان صبري فواز عن سبب رفضه في البداية تقديم جزء ثاني من مسلسل «و بينا ميعاد».

قال صبري فواز في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي عبر برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي يذاع عبر قناة ON: «كنت قلقان علشان الجزء التاني لازم يكون زي الجزء الأول، ورفضت فترة طويلة جدا حتى طلب مني الأستاذ هاني قراءة 10 حلقات، ثم وافقت».

وتابع صبري فواز: «أتعامل مع أبنائنا والأجيال الحالية على أنهم مختلفين عنا تماما، لأن حياتهم غير حياتنا وواقعهم مختلف وما رأوه في 10 سنوات ما رأته البشرية في 3000 سنة، فأكيد هما ناس مختلفة».

مسلسل وبينا ميعاد

و”بينا ميعاد” الجزء الأول بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.

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