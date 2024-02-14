ردت الفنانة رانيا يوسف على الانتقادات التى واجهتها بسبب ظهورها فى مسلسل “جريمة منتصف الليل” ببدلة رقص.

وقالت رانيا، خلال لقائها مع “et بالعربي”: “أنا مش بثير الجدل، بشتغل ومش بركز في السوشيال ميديا وفي مين بيقول إيه خالص، لأن كلها حاجات وحوارات ملهاش لازمة، علشان إنتم لسه متفرجتوش على المسلسل علشان تحكموا عليه”.

رانيا يوسف تواجه الانتقادات

وأوضحت رانيا: “البدلة مقفولة مفيهاش حاجة، وصور مش مكشوفة، أنا مش عارفة إنتم بتتكلموا على إيه، ده بشوفه فراغ وتضييع وقت وتسلية، فتمام اتسلوا شوية”.

رانيا يوسف

وتواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها في مسلسل “جريمة منتصف الليل”، وتجسد شخصية الراقصة “ريري”.

ويشارك في بطولة مسلسل “جريمة منتصف الليل” أحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وميار الغيطي، وتقوم رانيا يوسف بدور والدة الطالبة “ميسون” التي تجسدها ميار الغيطي.

وتظهر رانيا يوسف خلال الأحداث في مشاهد تقدم وصلات رقص وترتدي بدل الرقص المناسبة للدور.

مسلسل “جريمة منتصف الليل”

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

أبطال”جريمة منتصف الليل”

مسلسل “جريمة منتصف الليل” بطولة رانيا يوسف، وأحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وعفاف شعيب، ومحمد سليمان، وميار الغيطي، وإلهام عبد البديع، ومحمد عز، ومحمد مهران، وحسني شتا، وأحمد جمال سعيد، وملك قورة.

كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كل من، ليلي سلمان، وعلي السبع، ونوف العبد الله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج “a-a one shot” للمنتج علاء الزير، في أولى تجاربه الإنتاجية بالدراما، بعدما قدم مجموعة من الأفلام لشاشة السينما.

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