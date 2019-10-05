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بعد ظهورها بشعر مستعار .. شهيرة ترد على الانتقادات

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خرجت الفنانة المصرية ” شهيرة ” بإطلالة مثيرة للجدل يوم أمس خلال حضورها لأمسية خاصة بالشعر المستعار برعاية سيدة التجميل ” ميرفت عطا الله ” وشراكة مع زوجها الحسيني مهدي ” وبرفقة الفنانة ” سهير رمزي ” .

والتي لاقت بعدها انتقادات عديدة وهجوم بسبب خلعها للحجاب وظهورها بالشعر المتعار لأكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة .

وردت الفنانة شهيرة على تلك الانتقادات في تصريحات صحفية لموقع ” فوشيا ” مؤكدة إنها تهتم بآراء الناس على مواقع التواصل الإجتماعي وكل ما يقال عنها من جانب جمهورها التي تهتم به كثيرا .

ولكنها لا تستطيع أن ترضى الجميع وتنال إعجابهم وأن الأهم هو أن يكون الانسان راضي عن نفسه .

 

 

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