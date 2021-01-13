أثارت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود صدمة متابعيها مرة جديدة بعد ظهورها بملامح مختلفة كليا في أحدث جلسة تصوير لها وهو ما جعل البعض يقول انه لم يستطع معرفتها في البداية، في حين وصفها آخرون بأنها أصبحت أشبه باليابانيين.

ونشرت الدكتورة خلود مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية بإنستغرام، ظهرت فيها بلوك جديد، وعلقت على الصور قائلة: “لوك مختلف وجديد، أول مرة أسوي سحبة ايلاينير بهالطريقة وايد حبيت”.

وقد اثارت الصور موجة كبيرة من الانتقادات بين متابعي الدكتور خلود حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “شووو هاد مالك يختي ؟؟.. ليش هيك عاملة بحالك ؟” و “صرتي حالك حال الوجوه المستنسخه حاليا للاسف كنتي مميزه بشكلك” و “كنها يابانيه ” و “احسك تشبهين لهذا الفلتر ”.

وقد تفاعلت الدكتورة خلود مع التعليقات السلبية التي تعرضت لها وعلقت قائلة: “أنا توقعت ردود أفعالك على أي لوك غريب أسويه أو أي لوك غير معتاد علي.. ماشي ماشي كل شيء بقلبي مدفون، حسبي الله على إبليسكم”.

ثم عادت ونشرت مقطع فيديو لها بماكياج عادي علقت عليه كاتبة: “ و رجعت خلووووود ”.

غير انها لم تسلم من انتقادات متابعيها حيث استمرت التعليقات السلبية خاصة بسبب اخر عملية تجميل خضعت لها حيث كتب البعض “كانه خشمها وااايد صغير على ويها ولا يتهي لي ” و “ياخساره خشمك خربتيه” و “لل اسف خربت شكلك بالعمليات ”.