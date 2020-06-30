تصدرت الإعلامية اللبنانية “ريا أبي راشد” محركات البحث والتريند علي السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، وذلك بعد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صوراً من كواليس تصوير برنامجها Scoopwithraya ، حيث بدت بملامح وجه مختلفة وغير مألوفة مما أثار الجدل حول خضوعها للتجميل .

ولاحظ الجمهور تغير ملامحها بشدة وظهورها بوجه نحيف، وكأنها خضعت لعملية نحت للوجه وتخلصت من خلالها من وجنتيها الممتلئتين اللتين ميزتا شكلها على مدار السنوات الماضية، أو أنها أنقصت وزنها خلال فترة الحجر المنزلي مما جعل وجهها يصبح أكثر نحافة

فحسمت الإعلامية ريا أبى راشد هذا الجدل حول إحتمالية خضوعها لعملية تجميل بصورة جديدة لوجها عبر حسابها بـ إنستجرام”، معلقة: “هذا الوجه الذي كان لدي دايما”، لتنهي بذلك حالة الجدل التي طالتها خلال الساعات الماضية.

يُذكر أن الإعلامية ريا أبي راشد أدارت مؤخراً حلقة نقاشية قدمها مركز السينما العربية، وشارك فيها رؤساء ومديري مهرجنات عربية ودولية، وتناولت الحلقة نقاشات حول تعرض عدد من المهرجانات والفعاليات السينمائية الدولية هذا العام للإلغاء أو التأجيل أو التعديل، نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ولكن بشأن المهرجانات العربية، هل هناك حلول بديلة للتعامل مع الأزمة والحفاظ على استقرار الصناعة السينمائية في العالم العربي؟، كما تطرق النقاش إلى التساؤل عن مدى وجود المحتوى الذي على أساسه تتم إقامة المهرجانات، بالإضافة إلى عروض الأفلام إلكترونياً، ومدى فاعلية ذلك وأثره على الصناعة السينمائية.