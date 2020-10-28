بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها على إثر ظهورها في ​مهرجان الجونة السينمائي​ بدورته الرابعة المقامة حالياً، وخطفها للأضواء برفقة زوجها المخرج خضر محمد خضر، التي ظهر فيها وهو يحمل حذاء زوجته، لايزال إسم إبنة الممثلة المصرية ​نجلاء فتحي​ محط إهتمام الجمهور الذي بدء يبحث عن معلومات عنها.

وكان لافتاً للكثيرين تداول معلومات تحدثت عن محاولة نجلاء الإنتحار بسبب إبنتها، وذلك بعد أن كان أعلن الأطباء عند ولادتها عن معاناتها من عيب خلقي في القلب، وازدادت حالتها سوءاً مع مرور الوقت، ليخبر الأطباء نجلاء أن إبنتها بحاجة إلى عملية جراحية دقيقة على وجه السرعة، فما كان منها إلا أن سارعت بإتجاه النافذة محاولةً إلقاء نفسها، إلا أن والدتها في ذلك الوقت أنقذتها.

ياسمين هي إبنة نجلاء من زوجها الأول سيف أبو النجا، والذي كان قد قام بأحد الأدوار مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة، في فيلم “إمبراطورية ميم”.





