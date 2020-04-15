بعد أن نشر صوره “بحمالة الصدر” منذ عدة أيام ولفت بهذا أنظار الجميع وأثار حوله الكثير من الجدل، نشر اليوم حفيد الفنان عمر الشريف والفنانه فاتن حمامة “عمر الشريف جونيور” البالغ من العمر 36 عامًا صوره صادمة علي صفحته الشخصيه بموقع “إنستجرام”

وهو يقف بجانب عامود من الحديد و كأنه يرقص ” Pole dance ” و هو الفن المعروف بشكل واسع في نوادي التعري فقط ومنها تم اشتقاقه ليعرف بفن ” رقص العمود ” ، وأشار أنه بالتأكيد سيقدم ” striptease ” الذي يعتمد بشكل كلي علي إثارة الغرائز والشهوات و هو عادة ما يكون أمام جمهور في النوادي الليلية.

ويُذكر أن جونيور كان يعمل سابقًا كعارض أزياء، ولكن سرعان ماغادر البلاد بعد انتهاء مراسم دفن جده الفنان “عمر الشريف”، مؤكداً أنه ممنوع من دخول مصر لأنه قد يخضع للمحاكمة بتهمة الترويج للفسق والفجور بعدم أن أعلن مثليته الجنسيه

وكان قد نشر جونيور مؤخرا علي إنستجرام صورة لـ جده الفنان عمر الشريف والنجمة فاتن حمامة وعلّق عليها قائلًا : ” أجدادي هم مصدر دائم للأمل والإلهام والشجاعة. ما زلت أتطلع إليهم للحصول على إجابات في هذه الأوقات الصعبة وغير المؤكدة ”