دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهــم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء الفنانة المصرية “مروة عبد المنعم” التي تداول الجمهور صورًا تشهد ظهور إبنيها “يحيي” و”حور” اللذين لا يعرفهما الجمهور.

حيث خطفت إبنة الممثلة المصرية مروة عبدالمنعم، «حور» الأنظار بجمالها وبشببه الكبير بوالدتها في أحدث ظهور لها عبر صفحات “السوشيال ميديا“، فعادة ما تشارك الفنانة صور تجمعها بإبنتها، التي ورثت ملامحها، وتفاعل الجمهور مع الصور وتغّزلوا بجمالهما سويًا مؤكدين أن إبنتها تعد نُسخة طبق الأصل منها.

وقبلها بساعاتٍ قليلة تداول عدد من الصفحات صورة لمروة عبدالمنعم مع نجلها الأكبر “يحيي” بين الماضي والحاضر. وفي الصورة تظهر وهي تحمل ابنها طفلًا، أما في النصف الثاني من الصورة فتظهر فيها وهي تحمل ابنها بعد أن أصبح شابًا، وتفاعل الجمهور بشكلٍ كبير، معبرين عن صدمتهم الكبيرة لوجود ابن بعمر الشباب للفنانة…إضغط هنا وشاهد صورة نجلها الشاب!

يُشار إلى أن الفنانة مروة عبدالمنعم تزوجت من المخرج حسام الشاذلي وأنجبت منه ابنها الكبير يحيى، وابنتها حور، وانفصلت عبدالمنعم عن زوجها بعد مرور سنوات على زواجهما، واعلن زوجها الأمر قائلا: “بهدوء شديد، وباحترام متبادل، تم الطلاق بيني وبين الفنانة مروة عبد المنعم، متمنيا لها كل السعادة والنجاح والتوفيق في حياتها القادمة”.

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وعلي الصعيد الفنى، صرّحت الفنانة مروة عبد المنعم، بأنها أقدمت على إنتاج 3 مسرحيات تخص الأطفال لاقتناعها التام بهذا الفن وسعيها لتقديم نفسها بشكل مختلف في عالم الفن بعيدًا عن النمط العادى الذى تظهر به أو يحبسها فيه المخرجون.

كما أشارت إلى أنها لم تحقق أى أرباح من تلك التجربة لكن ما زالت تحرص على الاستمرار فيها ربما للسعادة التي تشعر بها على وجوه الأطفال والعائلات الذين يحرصون على مشاهدة هذه الأعمال المسرحية.

يُذكر أن مروة عبد المنعم قدمت عددًا من الروايات المسرحية يعتبر كل منها من أشهر الحكايات الكلاسيكية مثل “أليس فى بلاد العجائب” و”سنو وايت ، كما قدمت أول عرض مسرحى استعراضى ميوزيكال يحاكى العالم السحرى الممتع للأميرة رابونزول، التى تطارد أحلامها وتقع فى غرام فلين رايدر والحصان ماكسيموس.

يُذكر أن شاركت الفنانة مروة عبدالمنعم فى حكاية “رق الحبيب” من “مسلسل ورا كل باب” مع النجمة سوسن بدر خلال تصوير أحد مشاهد العمل، الذى يتولى تأليفه أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج سينرجى.

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