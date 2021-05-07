قبل أيام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن ثروة الممثل القدير ​عادل إمام​ والتي تقدر بـ 100 مليون دولار أميركي. وتساءل البعض عن قيمة ثروة الفنان ​محمد رمضان​ الذي يصف نفسه بـ “أغنى ممثل من الجيل الحالي في مصر” .

في التفاصيل قدّر الخبراء ثروة محمد رمضان بـ 10 مليون دولار أي ما يعادل 170 مليون جينه مصري الى جانب سياراته الفارهة وممتلكاته وبيوته وذلك بعد مشاركته بحوالي 15 فيلم و6 مسلسلات اضافة الى اغنياته والحفلات التي يحييها غير الاعلانات التي يشارك بها وقناته على يوتيوب.

تقول المعلومات انه يمتلك 8 سيارات وفيلتين في مصر الاولى بالشيخ زايد والثانية بالساحل الشمالي.





