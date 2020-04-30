توفي اليوم الخميس الفنان الهندي ” ريشي كابور ” عن عمر يناهز ال 67 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الدم .

وعلق النجم ” أميتاب باتشان ” على هذا الخبر بتغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” كتب فيها : ” توفى ريشي كابور .. لقد مات للتو لقد فُجعت .. أنا محطم ” .

ووفقا لوكالة ” أسوشيتد برس ” أن ريشي كابور كان قد تم نقله إلى مستشفى في مومباي يوم أمس الأربعاء وتوفي بها .

وكان قد عاد إلى الهند في شهر سبتمبر الماضي بعد خضوعه للعلاج في الولايات المتحدة لمدة عام تقريبا وتم نقله إلى المستشفى مرتين في شهر فبراير .

وجاءت وفاة كابور بعد يوم واحد من وفاة زميله ” عرفان خان ” بعد صراع طويل مع مرض السرطان .