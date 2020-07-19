نشرت الفنانة المصرية ” معتزة صلاح عبد الصبور ” منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” شنت من خلاله هجوما قويا على الفنان ” عبد الرحمن أبو زهرة ” وذلك بعد ساعات من هجوم الفنانة ” عفاف مصطفى ” عليه .

وأشارت معتزة عبد الصبور في منشورها إلى تجربتها في العمل مع عبد الرحمن أبو زهرة في العمل المسرحي الأول لها والذي كانت جميع مشاهدها به معه .

وأضافت إنها كانت تتعرض للتنمر من جانبه بشكل كبير حتى أصبحت تفكر في الاعتذار عن العمل فقالت : ” منذ بداية البروفات في منمنات تاريخية كان بيتعمد كل يوم التريقة عليا وبغل وشر شديد ومرعب .. كان كورس مكثف من التنمر وكنت بروح معيطة كل يوم وفكرت اعتذر كذا مرة ” .

وتابعت : ” في يوم انفجرت فيه بعد فترة طويلة جدا جدا وعلشان يكمل شر معرفش اتدرب على الشر ده فين ولا لييه اصلا مع ممثلة أد ولاده أو أصغر أو مع أي حد ليه كان بيتف عليا طول المشهد .. كل يوم على المسرح وأنا بمثل بيتف عليا ” .

واختتمت معتزة حديثها موجهة تساؤلا لعبد الرحمن أبو زهرة قائلة : ” ممكن حد يسأل الفنان القدير كنت بتعمل في معتزة صلاح عبد الصبور كده ليه .. ليه تخلي تجربتها مرة مرة ومهينة وموجعة كده ” .

واستكملت : ” أنا بتفرج عليك يا أستاذ عبد الرحمن ولإني شخص موضوعي متربي في بيت إنسانيا وفنيا شديد الرقي .. بتمنالك كل خير .. وأنا اتعلمت منك اتعلمت إني مكنش زيك .. إن أصغر كومبارس في أي مكان اعامله أرقى وأفضل معاملة .. علشان عارفة إحساس العكس .. بشكرك ” .

وبعد دقائق قامت معتزة عبد الصبور بحذف المنشور من حسابها على فيس بوك بدون إبداء أية أسباب .