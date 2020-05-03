منذ زواج الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ولم يظهرا سويا في وسائل الأعلام أو علي السوشيال ميديا، لكن عزومة رمضانية في منزلهما، كشفت عن أول ظهور لهما بعد الزواج.

حيث نشر الشيف ناصر البرنس،صاحب سلسلة مطاعم البرنس الشهيرة عبر الصفحة الرسمية للمطعم بموقع”Facebook”مقطع فيديو من داخل حديقة المنزل الخارجية لفيلا أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، كاشفا عن توليه عزومة في منزل ياسمين صبري وأبو هشيمة، كان من ضمن ضيوفها الإعلامي خالد صلاح وزوجته شريهان أبو الحسن.

احمد ابو هشيمة مع ناصر البرنس صاحب سلسلة مطاعم البرنس

إلا أن هذه العزومة عرضت الثنائي لموجة من الانتقادات الحادة، حيث تجاهلا الإجراءات الوقائية المُتّبعه للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد التى تتضمن منع التجمعات، والإلتزام بالحجر المنزلي .

ياسمين صبري مع صاحب سلسلة مطاعم البرنس

وأضاف البرنس تعليق علي الفيديو قائلا:” البرنس دايما بيجمعنا واللحظات الحلوه بنحب تكونوا معانا فيها، كنا سعداء جدا باستقبال رجل الاعمال / احمد ابو هشيمه والفنانه / ياسمين صبرى، حقيقى بنشكره هو وضيوفه المحترمين الاستاذ / خالد صلاح وزوجته / شيريهان ابو الحسن، وبنشكر كل عملائنا اللى وحشونا وربنا يجمعنا بيهم قريب على خير..البرنس دايما فى خدمتكم ” .

البرنس دايما بيجمعناواللحظات الحلوه بنحب تكونو معانا فيهاكنا سعداء جدا باستقبال رجل الاعمال / احمد ابو هشيمه والفنانه / ياسمين صبرىحقيقى بنشكره هو وضيوفه المحترمين الاستاذ / خالد صلاح وزوجته / شيريهان ابو الحسنوبنشكر كل عملائنا اللى وحشونا وربنا يجمعنا بيهم قريب على خير البرنس دايما فى خدمتكم #مطعم_البرنس_بامبابه Posted by ‎كبدة البرنس‎ on Wednesday, April 29, 2020

يُذكر أن أعلن أبو هشيمة أرتباطة رسمياً بـ ياسمين صبري منذ عدة اسابيع في أحتفال عائلي بسيط، على أن يتم الاحتفال بالزاوج وإقامة حفل كبير قريبا، كما كشف عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” على قناة mbc مصر أن علاقة الثنائى بدأت قبل حوالى ثلاثة أشهر، وأنه وسيتم عقد القران خلال ثلاثة أشهر أي بعد رمضان