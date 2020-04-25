استضاف برنامج “معكم منى الشاذلي” الفنانة الجميلة “ياسمين صبري” وعرضت القناة الرسمية لللبرنامج بموقع “يوتيوب”، جانبًا من هذا اللقاء الذي تضمن جولة داخل منزلها بالإسكندرية.

حيث رافقت الكاميرا ياسمين صبري في جولة بأرجاء المنزل؛ كاشفة عن تفاصيل وأنشطة يومية تقوم بها الفنانة، مثلا في المطبخ وهي تقوم بتحضير “البانكيك”، وفي غرفة المعيشة وهي تداعب قطتها، وأيضا بعض من طقوسها لقراءة السيناريو بمفردها في هدوء، ثم وهي تقوم بإعداد دراجتها وتتوجه لممارسة التمارين الرياضية.

وفي الشأن الدرامى، يعرض للفنانة ياسمين صبري في رمضان هذا العام مسلسل جديد بعنوان”فرصة تانية”، يشاركها بطولته الفنان أحمد مجدي، ودياب، وهبة مجدي، وأيتن عامر، وأحمد الشامي، ونهال عنبر، ومحمود البزاوي، المسلسل من إنتاج شركة “سينرجي”، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل .

ويُذكر أن أعلن أبو هشيمة أرتباطة رسمياً بالفنانة ياسمين صبري منذ عدة أيام في أحتفال عائلي بسيط؛ احتراماً للإجراءات الاحترازية المتّبعة من أجل محاربة فيروس كورونا بمنع التجمعات، على أن يتم الاحتفال بالزاوج وإقامة حفل كبير قريبا، كما كشف عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” على قناة mbc مصر أن علاقة الثنائى بدأت قبل حوالى ثلاثة أشهر، وأنه وسيتم عقد القران خلال ثلاثة أشهر أي بعد رمضان