بعد عمليات التجميل.. لن تصدقوا كيف تغير شكل نجمات بوليوود !

غم تزايد التوعية بشأن “الإيجابية الجسدية” بشكل واضح، إلا أن فكرة “المثالية” لم تتغير، حيث ترغب كل سيدة الظهور بأحلى اطلالة دائمًا، وحتى أبرز النجمات يلجأن إلى العمليات والعلاجات التجميلية.

نقدم لكِ بالصور مجموعة من نجمات بوليوود، وكيف تغير شكلهن إلى حد ما بعد عمليات التجميل:

شيلبا شيتي

تُعرف “شيلبا” بحرصها للحفاظ على رشاقتها، ولكن لا يمكن إخفاء حقيقة أن وجهها قد تغير بشكل كبير، كما خضعت الممثلة لعمليتي تجميل لأنفها.

نرجس فخري

قبل ظهورها على شاشات بوليوود، شوهدت “نرجس” في برنامج “أمريكاز نيكست توب موديل”، وكانت مختلفة تمامًا عما تبدو حاليًا، حيث خضعت لعملية تجميل لأنفها، وأصبحت شفتاها أكبر وأكثر تحديدًا أيضًا.

فاني كابور

قبل ظهورها في فيلم “بيفكري”، بدت “فاني” مختلفة تمامًا، حيث يمكن رؤية تغييرًا كبيرًا في هيكل وشكل وجهها، ولكنها لم تعترف بإجرائها أي عمليات تجميل، وقالت إن سبب ذلك هو ممارسة الرياضة وفقدان الوزن الزائد.

بريانكا شوبرا

لم تعترف “بريانكا” بإجرائها أي عمليات تجميل، ولكن يمكن رؤية تغيير واضح على أنفها، حيث أصبحت أصغر ومنحوتة، بالإضافة إلى شفتيها اللتين أصبحتا أكثر تحديدًا.

شروتي حسن

المغنية والممثلة الهندية والبطلّة الجميلة ذات ملامح ناعمة رومانسية، ولكنها كانت منفتحة جدًا وكشفت أنها أجرتِ عملية تجميل لأنفها، لتعديل انحراف الحاجز الأنفي.

كما ترين عزيزتي، جراحات التجميل لا تناسب كل الأشخاص، فبعض الأشخاص يلجأون إليها للشعور بمزيد من الثقة بالنفس، فإذا أردتِ الخضوع لعملية تجميل، عليكِ الحرص على حصولك على النصيحة الصحيحة واختيار ما يناسبك ويحل مشكلتك، فذلك جسدك ولن يعوضك عنه شيء.