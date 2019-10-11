بعد عملية شدّ للغلوغ.. هيا الشعيبي تتكلم بطريقة غريبة وهذا ما لا يعجبها!

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سجلته الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مباشرة بعد خضوعها لعملية شدّ للغلوغ.

وبدت فيه وهي تضع طوقاً حول وجهها ولوحظ أن هذا يمنعها من الكلام بطريقة طبيعية. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات.

وقالت إنها ترغب في التحدث إلى متابعيها من دون أن تتمكن من ذلك. ورغم هذا عبرت عن حبها لهم وتوجهت بالشكر إلى إلى كل من حاول الاطمئنان إلى حالتها وإلى من لم يفعلوا ذلك معتبرة أن “الغايب حجته معاه”.

وتمنت أن تكون نتيجة العملية جيدة معربة عن استيائها بسبب انتفاخ خدودها وقالت: “الخديدات ماكو فايدة”.

ويشار إلى أن الممثلة نشرت في وقت سابق عبر حسابها على “سناب شات” فيديو أظهر وجودها في عيادة التجميل حيث بدت وهي تستلقي على السرير النقال وأعلنت أنها تستعد للدخول إلى غرفة العمليات.