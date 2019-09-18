بعد عودة حلا الترك.. دنيا بطمة تعلن تغييراً كبيراً في حياتها

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها بإعلان تغيير كبير في حياتها المهنية. ونشرت عبر حسابها على “إنستغرام” صورة لها أوضحت من خلالها طبيعية هذا التغيير.

وأرفقت الصورة بالتعليق: “قريباً، مسلسل من بطولتي أنا والفنان أسامة بسطاوي، بعنوان “قلبي نساك”وبمشاركة فنانين كبار افتخر أنني سأمثل إلى جانبهم قريباً علىMBC المغرب”.

وأحدثت بهذا الإعلان ضجة في أوساط المتابعين الذين تفاعلوا معها بشكل كبير. وتراوحت الآراء بين من تمنوا لها النجاح في مسيرتها الجديدة ومن اعتبروا أنها لن تنجح لأنها تثير الكثير من الانتقادات.

ويشار إلى أن دنيا أشعلت التطبيق في وقت سابق بعدما نشرت صوراً وفيديوهات لها برفقة ابنتها غزل أثناء وجودهما في صالة للألعاب مخصصة للأطفال.

ويأتي هذا التغيير بعد تغيير آخر سبقه وتمثل بعودة الفنانة حلا الترك وشقيقيها إلى حضانة والدهم المنتج محمد الترك.