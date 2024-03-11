تصدر اسم الفنانة صفاء أبو السعود الترند علي منصات السوشيال ميديا وذلك بعد إعلان مشاركتها هذا العام في ماراثون الدراما الإذاعية من خلال المسلسل الاجتماعي الكوميدي “يوميات صفصف”.

صفاء أبو السعود تنافس بـ مسلسل إذاعي في رمضان 2024

حيث تنافس صفاء أبوالسعود، ضمن مسلسلات رمضان 2024، بعمل إذاعي تحت عنوان «يوميات صفصف»، إجتماعي كوميدي، من تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاته، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم أحمد صيام، حلمي فودة، نجاح حسن وعبير مكاوي.

«يوميات صفصف» حلقات متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية في شهر رمضان مثل العزومات، ريجيم رمضان، برامج الطبخ، زينة رمضان وكحك العيد.

لمسلسل يعرض يوميا الساعة الرابعة عصرًا على العديد من المنصات الرقمية منها «أنغامي، ساوند كلاود، آب ستور، يوتيوب وفيسبوك».

مسلسلات إذاعية أخرى

جدير بالذكر أن صفاء أبو السعود تقدم أيضا هذا العام في الدراما الإذاعية بطولة مسلسل «حمادة قلب الأسد»، بطولة الفنان خالد سرحان، مروة عبدالمنعم، بالإضافة لمسلسل أخر تحت عنوان «كميونتي من فضلك» بطولة الفنانة نشوى مصطفى وخالد سرحان.

آخر أعمال صفاء أبو السعود

يُذكر أن آخر أعمال صفاء أبو السعود الفنية، مسلسل “اغتيال شمس”، الذي عُرض عام 2010، وتدور أحداثه حول “الدكتور شمس” الذي يسافر الى إحدى الدول الغربية للتخصّص في مجال الزراعة، في حين يشتدّ صراع الثأر بين عائلته “الجبيلي” وعائلة “أبو زرد”، وقبل أن يعود يجد نفسه مطلوباً للثأر، انتقاماً من شقيقه الأكبر الذي قتل 5 أشخاص من عائلة “أبو زرد”.

نبذة عن صفاء أبو السعود

ولدت صفاء أبوالسعود يوم 9 أكتوبر عام 1950، بدأت حياتها الفنّية بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار، وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967، ثم حصلت على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1972، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية منذ ستينات القرن العشرين، وقدمت أيضًا العديد من الأعمال المسحية والأوبرتات الخاصة بالأطفال، وقدمت أهم أغنية عن الأعياد وهي أغنية “أهلا بالعيد” التي تعد أيقونة الأعياد ومصدر البهجة والفرحة.

وتزوجت صفاء أبوالسعود من رجل الأعمال السعودي الراحل صالح كامل مالك شبكة راديو وتليفزيون العرب ART، ويوجد لها برنامج منتظم شهير تقدمه علي قناة قناة الأفلام التابعة ل art وهو برنامج “ساعة صفا”، وتستضيف فيه مجموعة من مشاهير الفنانين المصريين والعرب.

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