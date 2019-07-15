بعد عودته لزوجته .. أنغام تحذف رسائلها إلى زوجها أحمد إبراهيم

أثارت الفنانة المصرية ” أنغام ” الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد قيامها بحذف صورة الرسالة التي نشرتها على صفحتها الشخصية والتي كانت قد سربت لها على السوشيال ميديا من قبل وتهنئ بها زوجها الموزع ” أحمد إبراهيم ” بعيد ميلاده .

وكانت هذه الرسالة قد انتشرت قبل إعلانهما خبر زواجهما .

وتظهر الرسالة مكتوبة بخط يدها وهي تعبر عن حبها لزوجها وتهنئته بعيد ميلاده خصوصا أنها المرة الأولى التي يحتفلان فيها معا بعيد ميلاده بعد زواجهما .

وفوجئ متابعيها بحذفها للمنشور السابق لها خلال الساعات الماضية وقامت أيضا بحذف تعليقها على منشور زوجها الذي هنأها فيه على ألبومها ” حالة خاصة جدا ” .

مما أثار الجدل بين المتابعين حول تصرفات أنغام والتي توضح إنه هناك خلافا كبيرا بينهما وشكوكا حول مصير علاقتهما خاصة بعد إعلان خبر عودة أحمد إبراهيم إلى زوجته الأولى ” ياسمين عيسى ” بدون علم ياسمين بذلك قبل انتهاء أشهر العدة وإنها وأهلها اكتشفوا الأمر بالصدفة مما وضع أنغام في وضع محرج خاصة بعد تسريبه هذا الخبر للصحافة .

وقام أحمد إبراهيم بإرسال بلاغا لإعلامها بعودتها إليه إلى عنوان شقتهما القديمة وهي لم تكن متواجدة فيها مؤكدا أن ما فعله كان مقصودا حتى لا تعلم زوجته الأولى بالأمر وتسير الإجراءات في صالحه .

وكانت الخلافات بين أنغام وزوجها قد بدأت في الظهور بعدما غاب زوجها أحمد إبراهيم عن حفلاتها الغنائية خلال الفترة الأخيرة على غير العادة .

وعندما عاد الموزع الموسيقي لحضور حفلات أنغام في المملكة العربية السعودية بدت أنغام غير مهتمة بتواجده منذ نزولها من سيارتها وحتى مغادرتها مقر الحفل .

وتنبأ متابعو أنغام بتطور الموقف بينها وبين زوجها وقد يصل إلى حد الانفصال خاصة أن الفنانة المصرية كانت اشترطت عليه قبل زواجهما أن تكون الزوجة الوحيدة وهو الأمر الذي تم بالفعل .. بعدما رفعت ياسمين عيسى دعوى طلاق ليقوم الموزع الموسيقي بتطليقها قبل مناقشة الدعوى في المحكمة وقبل أن يردها بعد ذلك في خطوة مفاجئة للجميع .