نشر الشاعر الغنائي السعودي “عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ ” صورة قديمة أظهرت مذيع قناة الجزيرة القطرية جمال ريان مع زوجته. مشيرا إلى أنه متزوج من امرأة كورية.

وقال آل الشيخ تعليقا على الصور:”جمال ريان متزوج من إمرأة فاضلة من كوريا و السبب الحقيقي لزواجه من كوريا أن أهله و قبيلته و عشيرته في فلسطين رفضوا تزويجه لأن أباه منبوذ بسبب خيانته كسمسار لاسرائيل”.

وأشار خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر” إلى أن جمال ريان حاول الزواج من عدة دول عربية و تم الرفض لنفس السبب و لم يجد من يقبل به كزوج إلا هذه المرأة الفاضلة في كوريا. ونشر آل الشيخ صور أخرى ظهر خلالها صهر جمال ريان وابنه من زوجته الكورية.

#جمال_ريان متزوج من إمرأة فاضلة من #كوريا و السبب الحقيقي لزواجه من كوريا أن أهله و قبيلته و عشيرته في #فلسطين رفضوا تزويجه لأن أباه منبوذ بسبب خيانته كسمسار لـ #اسرائيل

و حاول الزواج من عدة دول عربية و تم الرفض لنفس السبب و لم يجد من يقبل به كزوج إلا هذه المرأة الفاضلة في كوريا. pic.twitter.com/A1GttIFz0b — عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ (@Alshaikh2) June 11, 2020

وكان ال الشيخ قد اثار الجدل في الايام القليلة الماضية بعد مهاجمته مذيعتي الجزيرة اللبنانية غادة عويس والاردنية علا الفارس بعد حديثه عن فضائح جنسية وتسريب صور من صور مزرعة حمد بن ثامر.