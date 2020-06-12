نشر الشاعر الغنائي السعودي “عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ ” صورة قديمة أظهرت مذيع قناة الجزيرة القطرية جمال ريان مع زوجته. مشيرا إلى أنه متزوج من امرأة كورية.
وقال آل الشيخ تعليقا على الصور:”جمال ريان متزوج من إمرأة فاضلة من كوريا و السبب الحقيقي لزواجه من كوريا أن أهله و قبيلته و عشيرته في فلسطين رفضوا تزويجه لأن أباه منبوذ بسبب خيانته كسمسار لاسرائيل”.
وأشار خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر” إلى أن جمال ريان حاول الزواج من عدة دول عربية و تم الرفض لنفس السبب و لم يجد من يقبل به كزوج إلا هذه المرأة الفاضلة في كوريا. ونشر آل الشيخ صور أخرى ظهر خلالها صهر جمال ريان وابنه من زوجته الكورية.
وكان ال الشيخ قد اثار الجدل في الايام القليلة الماضية بعد مهاجمته مذيعتي الجزيرة اللبنانية غادة عويس والاردنية علا الفارس بعد حديثه عن فضائح جنسية وتسريب صور من صور مزرعة حمد بن ثامر.