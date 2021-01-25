بعد الضجة التي احدثها حفله الاخير في دبي والذي تواجد فيه توأمه عبدالله وكنزي، وصعدا معه على المسرح، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، من حفل خاص شهد حضور النجم المصري عمرو دياب وأحدث ضجة كبيرة.

https://www.instagram.com/reel/CKbofULh-WA/?utm_source=ig_embed

ويظهر “الهضبة” في حفل ميلاد زوجة صديقه الذي أقيم في دبي، وكان يقف بجوار صاحبة الميلاد، وكان محاطاً بالسيدات، وحرص بكل لباقة واحترام على تهنئة السيدة بهذه المناسبة، أثناء غناء أغنية عيد الميلاد.تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع،

وعبر العديد منهم عن حزنه الشديد لابتعاده بالفعل عن الفنانة دينا الشربيني التي لم تعد تتواجد معه في حفلاته والمناسبات الخاصة، متأملين ان يتصالحا قريباً.

وكان النجم المصري قد خطف الانظار الاسبوع الماضي، بحفل ضخم قدم خلاله مجموعة من أغاني ألبومه الجديد “يا أنا يا لأ” الذي طرحه الشهر الفائت، عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.