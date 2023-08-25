كشفت الفنانة ميمي جمال، آخر تطورات حياة الفنان القدير صلاح السعدني بعد ابتعاده عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات.

انعزال صلاح السعدني

وأكدت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “تفاصيل” الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل بقناة “صدى البلد2”: “الفنان صلاح السعدني منعزل اليومين دول ومش بيتكلم مع أي حد وعايش حياته مع نفسه”.

وأضافت: “صلاح السعدني دايما بيقول أنه شخص كنباوي بيحب الكنبة أوي وقعدة الكنبة وبيتفرج علي التليفزيون”.

ولفتت ميمي جمال إلى أنه دائمة التواصل مع أحمد السعدني للاطمئنان على الحالة الصحية لوالده الفنان صلاح السعدني، وهو يؤكد لي أنه بخير.

وأشارت الفنانة ميمي جمال إلى أنها شاركت صلاح السعدني عدة أعمال فنية مثل “الباطنية والإخوة أعداء”.

أحمد السعدني يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ والده

من ناحية أخرى، كشف الفنان أحمد صلاح السعدني، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده عمدة الدراما المصرية النجم الكبير صلاح السعدني.

وأكد أحمد السعدني، في لقاء صحفي على هامش حضوره الموسم السابع من كأس إنرجي للدراما، أن والده الفنان صلاح السعدني يتمتع بصحة جيدة، موضحًا: الحمد لله صحته بخير، وبنفي كل شائعات مرضه ووفاته، وبطمن الجمهور عليه.

آخر أعمال صلاح السعدني

وشهد عام 2013 آخر ظهور للفنان القدير صلاح السعدني، على الشاشة الصغيرة من خلال “مسلسل القاصرات” الذي عرض ضمن منافسات الموسم الرمضاني لهذا العام.

“مسلسل القاصرات” بطولة: صلاح السعدني، وداليا البحيري، ولقاء سويدان، ونهال عنبر، وياسر جلال، وخالد محمود، وعايدة رياض، وصفاء جلال، ومحمد عبد الجواد، وسميرة عبد العزيز، وهيثم محمد، وسماح السعيد، وشمس، ومنير مكرم، وسلوى عثمان، وجيهان قمري، ورشوان توفيق، ومنة عرفة، وملك أحمد زاهر، ومي الغيطي، من تأليف: سماح الحريري، وإخراج: مجدي أبو عميرة.

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