أعلنت الفنانة المصرية ” آمال ماهر ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” عن إطلاقها لموقع رسمي لها اليوم الأربعاء .
وأكدت على أن هذا الموقع سيكون المرجع الوحيد الخاص بها وسيتم نشر كل ما هو جديد لها من أخبار أو صور أو أغاني وغيره عليه .
فكتبت آمال ماهر في تغريدتها قائلة : ” مساء الخير .. النهاردة تم إطلاق الموقع الرسمي ليا http://amalmaher.net وده الموقع الرسمي والوحيد اللي بيمثلني ” .
وتابعت : ” تقدروا تعرفوا منه كل أخباري الحقيقية وهتلاقوا عليه كل المحتوى الجديد الخاص بيا صور وأخبار وأغاني وكمان هيبقى عليه أخبار حفلاتي اللي جاية بإذن الله ” .