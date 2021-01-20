أعلنت الفنانة المصرية ” آمال ماهر ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” عن إطلاقها لموقع رسمي لها اليوم الأربعاء .

وأكدت على أن هذا الموقع سيكون المرجع الوحيد الخاص بها وسيتم نشر كل ما هو جديد لها من أخبار أو صور أو أغاني وغيره عليه .

فكتبت آمال ماهر في تغريدتها قائلة : ” مساء الخير .. النهاردة تم إطلاق الموقع الرسمي ليا http://amalmaher.net وده الموقع الرسمي والوحيد اللي بيمثلني ” .

وتابعت : ” تقدروا تعرفوا منه كل أخباري الحقيقية وهتلاقوا عليه كل المحتوى الجديد الخاص بيا صور وأخبار وأغاني وكمان هيبقى عليه أخبار حفلاتي اللي جاية بإذن الله ” .

مساء الخير

النهاردة تم اطلاق الموقع الرسمي لياhttps://t.co/D2FHeLWZDF

ودة الموقع الرسمي والوحيد اللي بيمثلني

تقدروا تعرفوا منه كل أخباري الحقيقية وحتلاقوا عليه كل المحتوى الجديد الخاص بيا صور واخبار واغاني

وكمان حيبقى عليه اخبار حفلاتي اللي جاية بإذن الله #آمال_ماهر pic.twitter.com/SuZIpW7ub5 — Amal Maher (@amalmaher) January 20, 2021