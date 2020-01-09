بعد غياب ثلاثين عاماً.. الفنانة المعتزلة نسرين تعود شاهدوا كيف أصبح شكلها!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المصرية المعتزلة نسرين بعد غياب عن الشاشة لمدة طويلة تجاوزت الثلاثين عاماً.

وظهرت في الصورة وقد طرأت على شكلها الكثير من التغييرات حيث بدت وهي ترتدي الملابس الواسعة مع الحجاب.

كما لاحظ المتابعون أنها اكتسبت الوزن الزائد. ولفتت الصورة أنظار الكثيرين وأطلقت موجة من التعليقات التي ركزت على هذا التغيير الكبير في مظهرها.

ويشار إلى أن نسرين متزوجة حالياً من الفنان محسن محيي الدين ولديهما ولدان هما رنا وعمر.

وعرفت من خلال عدد من الأعمال المهمة التي شاركت فيها منذ السبعينيات ومن أبرزها مسلسل “الشهد والدموع” وفوازير “جدو عبده” وأعلنت اعتزالها الفن في العام 1991.