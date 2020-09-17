تداولت عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لكليب أغنية ” أنا عربية ” للفنانة اللبنانية ” جوانا ملاح ” .

وذلك بعد غياب عن الساحة الفنية وابتعاد عن الغناء دام حوالي 9 سنوات حتى قررت العودة من خلال تلك الأغنية التي طرحتها على خلفية إنفجار مرفأ بيروت وتتناول أيضا مأساة الطفولة في العالم .

وعرض الفيديو مشاهد مختلفة من الانفجار الذي كان قد وقع في شهر أغسطس الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت والآثار التي نتجت عنه ومعاناة الأطفال مما حدث .

يذكر أن آخر أعمال جوانا ملاح كان في عام 2011 بإصدارها آخر أغنياتها المنفردة ” العطاء ” .