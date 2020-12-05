نشرت الفنانة المصرية ” عايدة الأيوبي ” صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وذلك في أحدث ظهور لها بعد فترة غياب عن جمهورها ومتابعيها .

وظهرت عايدة الأيوبي في الصورة وهي مرتدية الحجاب .. وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” جمعتكم مباركة إن شاء الله ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصورة معربين عن حبهم وإشتياقهم لها .. فجاءت التعليقات مثل : ” وحشتينا جداً مفيش أعمال جديدة دينية أو وطنية قريب ” و ” مشتاقين لصوتك كله رقي ” .

وكان الظهور الأخير للفنانة عايدة الأيوبي كان في عام 2019 في حفل لها ضمن حفلات صيف 2019 .

يذكر أن عايدة الأيوبي ذاع صيتها في أوائل التسعينات بعد إصدارها لألبوم ” على بالي ” .. وارتدت الحجاب واعتزلت الغناء في أواسط التسعينات وعادت مرة أخرى في عام 2009 بأغاني دينية ووطنية .. ومن أشهر أغانيها : عصفور وصدفة وعلى بالي وكفاية يا ورد ومن زمان .