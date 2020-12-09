نشرت الفنانة ” رانيا فريد شوقي ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة الفنانة ” منيرة سنبل ” الشهيرة بشخصية ” ميرفت ” في فيلم شارع الحب بعد فترة غياب طويلة عن الفن والظهور الإعلامي .

وظهرت منيرة سنبل في الصور بملامح مختلفة كثيرا نظرا لمرور السنوات وتقدمها في العمر .

وكتبت رانيا فريد شوقي في تعليقها على الصورة : ” القديرة منيرة سنبل ربنا يبارك في عمرها .. ميرفت في فيلم شارع الحب .. هي الناس دي حلوين إزاي كده تواضع واحترام وطيبة ورقي .. زمن الفن الجميل ” .

يذكر أن الفنانة منيرة سنبل كانت من أبطال فيلم شارع الحب مع كلا من الفنانين : عبد الحليم حافظ وصباح وزينات صدقي وعبد السلام النابلسي وغيرهم .. وتم عرضه في عام 1958 .