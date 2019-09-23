بعد غياب .. فجر السعيد تحتفل بعيد ميلادها

بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الإجتماعي بسبب الأزمة الصحية التي ألمت بها مؤخرا نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” بمناسبة عيد ميلادها .

ووجهت فجر السعيد رسالة تهنئة إلى نفسها بهذه المناسبة وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” كل عام وآنا بخير .. 23-9-2019 بأي حال عدت ياعيد .. بما مضى أم بأمر فيه تجديد .. لَم يَترُكِ الدَهرُ مِن قَلبي وَلا كَبِدي .. شَيءً تُتَيِّمُهُ عَينٌ وَلا جيد ” .

وتفاعل عددا كبيرا من متابعيها على الصورة ليعنئوها بعيد ميلادها متمنيين لها دوام الصحة والشفاء العاجل .

وعلى جانب آخر نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة لفجر السعيد لتهنئها فيها بعيد ميلادها موجهة لها رسالة حب وتقدير جاء فيها : ” جعل كل ايامك ابتسامة وحب ونجاح وصحة جعل ربي ما يحرمني من هالقلب والابتسامة ولا يحرمني منك يا قطعة من القلب والروح ” .

وتابعت : ” فجور عمري كل عام وانتي بالف خير جعل ايامك وسنينك طويلة ولا يحرمني منك وترجعين لنا سالمة واسوي لك حفلة عيد ميلادك انا وكل حبايبك اللي يحبونك مثلي ” .