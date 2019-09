بعد غياب .. فجر السعيد تحتفل بعيد ميلادها

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

كل عام وآنا بخير .. 23-9-2019 بأي حال عدت ياعيدُ..بما مضى أم بأمر فيه تجديد.. لَم يَترُكِ الدَهرُ مِن قَلبي وَلا كَبِدي…شَيءً تُتَيِّمُهُ عَينٌ وَلا جيد.. #المتنبي #عيد_ميلادي #اليوم_الوطني_السعودي