بعد غياب .. فجر السعيد تحتفل بعيد ميلادها

بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الإجتماعي بسبب الأزمة الصحية التي ألمت بها مؤخرا نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” بمناسبة عيد ميلادها .
ووجهت فجر السعيد رسالة تهنئة إلى نفسها بهذه المناسبة وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” كل عام وآنا بخير .. 23-9-2019 بأي حال عدت ياعيد .. بما مضى أم بأمر فيه تجديد .. لَم يَترُكِ الدَهرُ مِن قَلبي وَلا كَبِدي .. شَيءً تُتَيِّمُهُ عَينٌ وَلا جيد ” .
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كل عام وآنا بخير .. 23-9-2019 بأي حال عدت ياعيدُ..بما مضى أم بأمر فيه تجديد.. لَم يَترُكِ الدَهرُ مِن قَلبي وَلا كَبِدي…شَيءً تُتَيِّمُهُ عَينٌ وَلا جيد.. #المتنبي #عيد_ميلادي #اليوم_الوطني_السعودي
وتفاعل عددا كبيرا من متابعيها على الصورة ليعنئوها بعيد ميلادها متمنيين لها دوام الصحة والشفاء العاجل .
وعلى جانب آخر نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة لفجر السعيد لتهنئها فيها بعيد ميلادها موجهة لها رسالة حب وتقدير جاء فيها : ” جعل كل ايامك ابتسامة وحب ونجاح وصحة جعل ربي ما يحرمني من هالقلب والابتسامة ولا يحرمني منك يا قطعة من القلب والروح ” .
وتابعت : ” فجور عمري كل عام وانتي بالف خير جعل ايامك وسنينك طويلة ولا يحرمني منك وترجعين لنا سالمة واسوي لك حفلة عيد ميلادك انا وكل حبايبك اللي يحبونك مثلي ” .
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جعل كل ايامچ ابتسامه وحب ونجاح وصحه جعل ربي ما يحرمني من هالقلب والابتسامه ولا يحرمني منچ يا قطعه من القلب والروح فجوووور عمري كل عام وانتي بالف خير جعل ايامچ وسنينچ طويله ولا يحرمني منچ وترجعين لنا سالمه واسوي لك حفله عيد ميلادك انا وكل حبايبك اللي يحبونك مثلي @alsaeedfajer 🎂🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁