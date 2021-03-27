نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” صورة عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” للفنانة المصرية ” صفاء السبع ” . .

وظهرت صفاء السبع في الصورة وهي مرتدية الحجاب في أحدث ظهور لها بعد غياب عن الساحة الفنية دام لسنوات .

حيث اعتزلت مبكراً للتفرغ لحياتها الأسرية بعد زواجها وإنجابها لإبنتها بعد أن حققت نجاحا كبيرا في فترة الثمانينيات وبلغ رصيد أعمالها الفنية ما يقرب من 60 عملا فنيا .

ومن أبرز أعمال الفنانة صفاء السبع : مسلسل ” رأفت الهجان ” وفيلم ” تحت التهديد ” وفيلم ” بوابة إبليس ” وفيلم ” سيداتي آنساتي ” .