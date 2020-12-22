تداول رواد السوشال ميديا فيديو للفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري، حيث ظهرت فيه مختلفة بشكل كبير حتى أن البعض رأى أنها خضعت لعمليات تجميلية كثيرة.

ونفت الفنانة الغائبة عن الشاشة منذ ما يقارب الـ11 عامًا أن تكون قد أجرت أي عملية تجميل، موضحة أن الاختلاف فقط في حواجبها، مُضيفة أن السنوات كفيلة بتغيير شكل أي شخص.

زينب العسكري في احدث ظهور لها وهي تجيب عن سؤال حول خضوعها لـ عمليات تجميل



كوبون نمشي MANAR pic.twitter.com/Kck5dCB2Uz — كود ستايلي G25 (@tottot2002) December 21, 2020

وعلى الرغم من تأكيد العسكري على عدم إجرائها أي عملية تجميل، إلا أن الجمهور استمر بالتأكيد على أن التغيير بشكلها سببه العمليات وليس العمر ومن بين التعليقات: “سبحان الله تغير شكلها عيونها فمها خشمها مو مثل قبل كانت احلى” و“تقولك مش عامله تجميل وهي مركبه راس جديد”، فيما شبهها الكثيرون بالمهرة البحيرينية مؤكدين أنها بدت نسخة منها.

وجاء نفي العسكري بعد ظهورها في وقت سابق في فيديو للإجابة على سؤال حول هل هناك نية لعودتها للتمثيل، لترد أنها لن تتراجع عن الاعتزال، إلا أنها ستعود للفن لكن من باب الكتابة والإنتاج.

وأكدت أن الحياة الأسرية أولوية بالنسبة لها، وأنها في الماضي كانت مهووسة بالتمثيل، إلا أن هذا الهوس انتهى بشكل نهائي، لكن حبها للكتابة جعلها تفكر بالعودة للفن من هذا الباب.

يذكر أن زينب العسكري كانت قد أعلنت الاعتزال عن المجال الفني في عام 2009 ثم تزوجت من عبد الله بن سالم القاسمي وأنجبا ثلاث بنات هما الزين والحلا والغلا.