بعد غياب دام نحو 28 عاماً، منذ تقديمه مسلسل «ناس ولاد ناس» عام 1993، تلاه ظهور خاص في الجزء الأول من مسلسل “الجماعة”، ومشاركة خاصة في مسلسل «الاختيار 2» كضيف شرف في شخصية والد طفلة قُتلت في عملية إرهابية، يعود الفنان المصري أحمد حلمي الى منافسات شاشة رمضان من خلال عمل يقدّمه على قناة “إم بي سي”، وكان قد تعاقد عليه خلال الأيام الماضية.

حيث حسم الفنان المصري أحمد حلمي موقفه بشأن خوض ماراثون دراما رمضان لهذا العام، بعد 28 عامًا من التردد، وقرر التفرغ هذا العام لتقديم مسلسل جديد بالتعاون مع شبكة قنوات MBC لموسم 2022.

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وأعلن حلمي تأجيل تصوير فيلمه المنتظر “إكس” ليستمر غيابه عن شاشة السينما للعام الثاني على التوالي حيث قدم فيلمه الأخير “خيال مآتة” عام 2019.

ولا يزال أحمد حلمي يتكتم على تفاصيل المسلسل ورفض الرد على أنباء أكدت رغبته في تقديم السيرة الذاتية لأديب مصر الراحل نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل في الآداب، كما لم يتم الإعلان عن طاقم العمل معه في المسلسل.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمسلسل خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، بعدما طلب أحمد حلمي بدء تصوير العمل مبكرًا على أن يصبح المسلسل جاهزًا للعرض قبل بداية شهر رمضان.

يُذكر أن أخر أعمال أحمد حلمي فيلم” خيال مآتة” عام 2019، وشاركه البطولة منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، وسامي مغاوري وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

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