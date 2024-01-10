استقبل الفنان اللبناني نبيل عجرم شقيق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، العام الجديد بصورة رومانسية جميلة جمعته بزوجته.

ويعد هذا الظهور للفنان الللبناني نبيل عجرم وزوجته بعد فترة أختفاء كبيرة عن الظهور على أي وسيلة إعلامية.

نبيل عجرم يحتفل مع زوجته برأس السنة

وتفاعل الجمهور مع هذا الظهور لشقيق نانسي عجرم وزوجته مهنئين كلاهما بحلول العام الجديد 2024.

من هو نبيل عجرم؟

نبيل شقيق نانسي عمره (39 عاماً) بدا في الصور وقد غزا البياض شعره، الأمر الذي فاجأ البعض ممن يعرفونه، وتساءلوا هل يمكن أن يتغير شكله إلى هذا الحد بعد فترة من الغياب؟ بينما البعض الآخر لم يعرفه وتساءل عن هويته، في حين أن هناك من لاحظ شبها كبيراً بين بنات نانسي وجدوا أن ميلا تشبه خالها.

نبيل عجرم هو مطرب وملحن، ويصغر نانسي سناً ولكنه مبتعد حالياً عن الفن. وكان نبيل عجرم قد دخل الساحة الغنائية بعد انتشار إسم شقيقته نانسي عجرم، وقدم مجموعة أغان لكنه لم يوفّق، وما لبث أن فضل الانسحاب، كما أنه لحن لها قبل عدة سنوات أغنية واحدة بعنوان “نام بقلبي”.

حياته العائلية

وكان نبيل عجرم قد عقد قرانه عام 2021 في قبرص، بحضور مجموعة من الأهل والاصدقاء من خارج الوسط الفني.

يذكر أن لنبيل عجرم ابنة وحيدة اسمها أيلا كانت قد احتفلت شقيقته نانسي عجرم بعمادتها وسط أجواء عائلية.

واختار والدا الطفلة نانسي وزوجها الدكتور فادي الهاشم ليكونا عرابيّ الطفلة، أي والديها في المعمودية.

كما يُشار إلى أن لـ نانسي شقيقة أيضاً إسمها نادين عجرم، وهي عرفت قبل عدة سنوات كممثلة، ولكنها اعتزلت الفن بعد الزواج، ولكنها لا تزال تنشر بعض الكتابات بين فترة و أخرى.

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