أجرت الفنانة ” شري عادل ” لقاءا لبرنامج ” The Insider بالعربي ” كشفت من خلاله عن تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها مؤخرا لعملية جراحية دقيقة جعلتها تغيب عن الظهور لفترة ومنعها الطبيب على إثرها من الحديث .

وهو الأمر الذي جعلها تعتذر عن المشاركة في إحدى حلقات مسلسل ” فارس بلا جواز ” مع الفنان ” مصطفى قمر ” والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي .

وطمأنت شيري عادل محبيها ومتابعيها على وضعها الصحي في الوقت الحالي وأكدت على أنها أصبحت بصحة أفضل دون الكشف عن تفاصيل الجراحة التي خضعت لها.

وعن مشاركتها في فيلم ” للإيجار ” الذي بدأ عرضه منذ أيام ومن بطولة الفنان خالد الصاوي والفنان محمد سلام قالت إنها لا تعتبر ظهورها بالعمل عودة للسينما بعد غيابها عنها لمدة 4 سنوات لأنها تشارك به كضيفة شرف .

فقالت شيري عادل : ” أنا مش بعتبره عودة لإني رايحة ضيفة شرف علشان محمد دياسطي المنتج وأستاذ خالد الصاوي بحبه جدا ومحمد سلام .. أنا مش بحب اعمل ضيفة شرف إلا لو هعرف أقدم فيها حاجة جديدة مقدمتهاش في الأدوار اللي أنا بعملها وحسيت إن الدور فيه حاجة لذيذة ” .

وتابعت متحدثة عن كواليس العمل مع الفنان خالد الصاوي : ” ضحك وهو ممثل عظيم وأنا انبسطت عملنا مشهد مع بعض يبقى ذكرى ” .