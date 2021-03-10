صرحت الفنانة المصرية ​أنغام​، بأنه لا مانع لديها من الزواج مرة جديدة، على الرغم من زواجها في السابق 5 مرات من دون استكمال اي زيجة منها، وكان آخرها زواجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، قبل نحو عام.

وتحدثت أنغام عن إمكانية دخولها قصة حب جديدة خلال برنامج “الحكاية” مع الإعلامي المصري عمرو أديب، حين سألها : أنغام هو إنت لسة قلبك قادر يحب؟

فأجابته الفنانة المصرية :”لا شيء ممكن أن يمنع الإنسان عن الحبّ…دي حاجة بين إيدين ربنا.. جايز الله أعلم.. مقدرش أقلك لا والله مش هعمل كدة تاني وأطلع كدابة بعد شوية.. عودتني إنه معملش كدة”.





