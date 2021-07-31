انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بين المتابعين تعليقات حول إصابة الفنانة الشابة ” هنادي مهنا ” بمرض خطير تسبب في فقدانها للكثير من وزنها وذلك بعد ظهورها الأخير بنحافة ملحوظة وبشكل لم يعتاد عليه الجمهور .

وخرج والد هنادي مهنا الموسيقار ” هاني مهنا ” بتصريحات لصحيفة ” الوطن ” المصرية لكشف حقيقة الأمر حيث أكد على أن ما تم تداوله عار تماما من الصحة .

وأضاف هاني مهنا أن إبنته تتمتع بصحة جيدة وأنها خضعت لنظام غذائي وبكامل إرداتها من أجل إنقاص وزنها فقال : ” عملت ريجيم قاسي منذ 4 شهور تقريبًا ولسه حريصة في أكلها وخطواتها ” .

وحول ما تردد عن خضوع هنادي مهنا إلى عملية تكميم معدة نفى هاني مهنا هذا الأمر مؤكدا على أن إبنته لم تجر أية عمليات وأن الأمر مقتصر على إتباعها لنظام غذائي فقط .

وكانت الفنانة هنادي مهنا قد فاجئت جمهورها ومتابعيها بعد إنقاص وزنها وذلك في ظهورها الأخير بعد نشرها لعدد من الصور عبر حسابها على تطبيق إنستجرام من احتفالها بعيد ميلادها ال 23 .. كما شاركت متابعيها بصور من زيارتها للبنان برفقة زوجها الفنان ” أحمد خالد صالح ” .