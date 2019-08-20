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بعد قرار اعتزالها.. من شتم وردت عليه إليسا “إلتزم الأدب”؟

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elissa iuu

اطلاق مجموعة اليسا الجديدة للمجوهرات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بإعلان الفنانة اللبنانية إليسا أن ألبومها المقبل سيكون الأخير في مسيرتها الفنية.

وتفاعل مع الخبر عدد كبير جداً من النجوم والمشاهير والمتابعين. وردت إليسا على كل التعليقات بتغريدة جاء فيها: ” كل ما يمكنني قوله لكم هو أنني أحبكم من أعماق قلبي، أنتم أفضل المعجبين على الإطلاق”.

وانطلقت على إثر ذلك موجة من الغضب ضد شركة “روتانا” حيث اعتبر الكثيرون من محبي النجمة أن طريقة تعاملها مع الأخيرة هي سبب القرار.

وشتم أحدهم الشركة إلا أن الفنانة سارعت إلى الرد طالبة منه التزام الأدب. وغردت: “هذا ليس صحيحاً، التزم الأدب”.

وتعليقاً على هذا الجدل خرج سالم الهندي المدير التنفيذي لـ”روتانا” عن صمته وغرد موجهاً إلى إليسا رسالة جاء فيها: “إليسا أنتِ نجمة كبيرة وأثبتِ وجودك في الساحة الغنائية وقرارك ليس ملكك لوحدك وإحنا كروتانا داعمين لك ولمسيرتك الفنية من البدايات إلى الآن وسنستمر بإذن الله ولا تيأسي فأنتِ مازلتِ بقمة العطاء ولا تلتفتي للقلة النشاز في الوسط الفني فنحن أقوياء وسنستمر بإذن الله وجمهورك الوفي معك”.

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