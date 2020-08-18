علقت الفنانة اللبنانية اليسا على قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والذي صدر اليوم الثلاثاء، بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.

وقالت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “طيب، جبران التويني، سمير قصير، بيار الجميل ،وليد عيدو،وسام الحسن وغيرن وغيرن مين قتلن؟ !!!اوعى حدا يقلي ما في تسوية اميريكية ايرانية سورية فرنسية اسرائيلية عالمية عم تركب على اشلاء اللي راحوا !!”.

طيب، جبران التويني، سمير قصير، بيار الجميل ،وليد عيدو،وسام الحسن وغيرن وغيرن مين قتلن؟ !!!اوعى حدا يقلي ما في تسوية اميريكية ايرانية سورية فرنسية اسرائيلية عالمية عم تركب على اشلاء اللي راحوا !! — Elissa (@elissakh) August 18, 2020

يذكر المحكمة الخاصة بلبنان أدانت سليم عياش (56 عاما)، العضو في حزب الله اللبناني، بخمس تهم ترتبط بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، فيما برأت ثلاثة متهمين.

كما اشارت المحكمة انها تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا بالاغتيال غير أها أوضحت أن “لا دليل مباشرا على تورط قيادة حزب الله وسوريا بالاغتيال”.