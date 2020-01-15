بعد لقائهما في دبي.. مريم حسين تثير الجدل بتعليقها الغريب عن محمد رمضان

أثارت الفنانة مريم حسين حالة جدل بسبب تصريحها الغريب الذي أطلقته، بعد لقائها بالفنان محمد رمضان لأول مرة في كواليس حفله الذي أقامه مع الفنان سعد المجرد.

مريم حسين تحدثت عن محمد رمضان خلال لقاء سريع أجرته في برنامج “The Insider بالعربي”، كشفت أنها حرصت على مقابلته في كواليس حفله في دبي الذي حضرته.



وأبدت مريم حسين سعادتها الكبيرة بلقاء محمد رمضان لأول مرة قائلة عن انطباعها عنه: ” أنا أحب شخصيته أحسه مريم حسين 2 أو أنا محمد رمضان 2 .. نفس الشخصية تقريبا”.

وأضافت مريم حسين أنها تحب أغاني محمد رمضان وتحديداً أغنية “انساي” الذي يشاركه فيها سعد المجرد وأغنية “نمبر وان”، مشيرة إلى أن أمراً جيداً أن يغني الفنان أغنية تعبر عن نفسه قائلة: ” حلو الواحد لما يتكلم عن نفسه في أغنياته .. فيه ناس بينتقدوه ليش انت قاعد تتكلم وتقول أنا نمبر وان أنا الإمبراطور .. عادي أنا أقول عن نفسي أنا الملكة”.