أثارت الفنانة بسمة الكويتية صدمة جمهورها والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلانها تركها الإسلام واعتناق الديانة اليهودية، عبر مقطع فيديو مصور تم تداوله بشكل واسع مساء الثلاثاء.

وقالت بسمة في الفيديو: “أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية”.

ولاقى الفيديو هجوما شرسا عليها من قبل المتابعين الذين طالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها، فقال متابع “نحن في آخر الزمان، واسمه ارتداد ويجيب وقفها عند حدها”، وقال آخر “هذه صارت موضة للشهرة وكل كام يوم يخرج علينا شخص يعلن ارتداده”، ووصف معلق ثالث الأمر بأنه استخفاف بالدين فيما سخر متابع رابع من اعتناقها اليهودية قائلا “بغض النظر عن كل شيء .. في الديانة اليهوديه لازم الأم تكون يهوديه عشان يصير الشخص يهودي.. ! حاولي مرة اخرى بس اقري على الأقل عن اللي بتؤمنين فيه شوفي يوافقون عليج او لا”.

منافسة صارت. كل أسبوع يطمر واحد — mohammad (@MkBaqer) February 9, 2021

الله انزل على عبده و رسوله حكم الارتداد عن الاسلام .. فبلاش تفلسف وتزيين الكلمات — Ahmad Khalifah (@Ahmaaadani) February 9, 2021

ويأتي فيديو بسمة الكويتية بعدما أعلن المذيع الكويتي محمد المؤمن أنه اعتنق الديانة المسيحية مؤخرًا، حيث ظهر مرتديًا الصليب في مقطع فيديو تداوله المستخدمون عبر”تويتر”.

وردد المؤمن في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، مصطلح الثالوث (باسم الأب والابن وروح القدس)، مضيفًا عبارة “نحن أبناء عيسى ابن مريم”، وأرفق الفيديو بعبارة: “تصلبت عرفت ما هو الرب فهمت الحياة وعشت”.

وشكل اعتناق “المؤمن” وهو حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت، للديانة المسيحية، صدمة لدى متابعيه وأصدقائه في الكويت.